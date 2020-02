"Vai ser um Sporting diferente": Silas fala sobre saída de Bruno Fernandes

"Vai ser um Sporting diferente sem o Bruno [Fernandes]. Ainda é cedo para perceber o que podemos fazer sem ele, mas acredito que vamos conseguir dar uma boa resposta." Foi assim que Silas reagiu, este sábado, à saída do médio para o Man. United. "É um grande jogador, mas o Sporting já ficou sem o Cristiano Ronaldo, Figo, Jordão, Manuel Fernandes, Damas e continuou a andar para a frente", lembrou.Confrontado com o facto de, para o jogo deste domingo (17h30) com o Sp. Braga, não entrar em campo com os três jogadores que disse serem precisos para cumprir as funções de Bruno Fernandes, o técnico foi perentório. "Se não jogar com dez já não é mau", disse, referindo-se à expulsão de Bolasie aos 61 minutos da meia-final da Taça da Liga (leões perderam por 1-2 e Mathieu e Eduardo também viram o vermelho nos instantes finais).Questionado pelosobre o mercado de inverno, Silas rejeitou qualquer desilusão relativamente a Frederico Varandas: "Sentir-me-ia desiludido se o presidente fizesse algo que pudesse prejudicar o clube. Trouxe-nos o que pôde. Claro que queria o Ronaldo ou o Messi, mas não podemos. Os jogadores, se calhar, também queriam o Mourinho ou o Guardiola."Sobre o reencontro com os minhotos, Silas disse que qualquer das equipas jogará para ganhar. "Vai ser um jogo diferente. Temos um conhecimento maior daquilo que eles podem fazer. Não acredito que ganhem todos os jogos", considerou.Mesmo com um atraso, à condição, de 22 pontos para o Benfica, o treinador dos leões mostrou-se confiante para o que resta da época. "Estou convencido de que, se os jogadores que tenho à disposição estiverem abertos a coisas novas, podemos fazer uma boa segunda volta", garantiu.Mathieu (tendinite no joelho direito) e Pedro Mendes não foram convocados."O Sporting tem clara vantagem por ter mais tempo para trabalhar, mas nós queremos continuar o bom momento", disse este sábado Rúben Amorim, técnico do Sp. Braga. O treinador elogiou ainda Trincão, que foi contratado pelo Barcelona (31 milhões de euros): "É um jogador cheio de talento." Já Quique Setién, treinador do Barça, disse que Trincão "é uma aposta" do clube: "Não há muito a dizer. Resta esperar por julho e começar a trabalhar com ele."O argentino Luciano Vietto regressa às opções de Silas. O avançado, de 26 anos, estava ausente desde 11 de janeiro, depois de se ter lesionado frente ao V. Setúbal, no Bonfim. "Pode crescer com a saída de Bruno Fernandes" e atuar na posição em que ele jogava. Não estando o Bruno, outros jogadores têm de assumir responsabilidades", disse o treinador do Sporting.