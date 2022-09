Vai voltar a haver ansiedade. Vamos jogar contra uma equipa confortável na tabela, o público vai ficar ansioso, a equipa vai ficar ansiosa, e temos todos de aprender com os erros”, alertou ontem Rúben Amorim. Na antevisão à receção de hoje (18h00) ao Portimonense, o treinador do Sporting avisou que duas vitórias consecutivas (2-0 ao Estoril e 3-0 ao Eintracht) não são garantia de que os leões ultrapassaram a minicrise (8º lugar na Liga no fim da 5ª jornada): “Temos 90 minutos para fazer um golo e segurar a nossa baliza.









