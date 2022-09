A SAD do Sporting fechou a época passada com um ativo acima dos 300 milhões de euros. A rubrica que representa toda a riqueza da sociedade leonina cresceu quase 51 milhões de euros (18,9%), para 320,1 milhões de euros.



Esta tendência foi acompanhada por um crescimento mais moderado do passivo (25,8 milhões de euros ou 8,3%), que agora é de 336,4 milhões de euros.









