A perda no valor de mercado dos jogadores de futebol ditada pela Covid-19 ultrapassa os 9 mil milhões de euros a nível mundial, avançou o Transfermarkt.O site especializado em transferências reduziu em 20% o valor do passe de todos os futebolistas, com exceção dos que completam 22 anos em 2020 (corte de 10%).Em média, a desvalorização é de 18,7% nos plantéis de Benfica (269,6 milhões de euros), FC Porto (217,5 milhões de euros) e Sporting (98,3 milhões de euros).