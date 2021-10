"Vamos enviar os contratos ao Ministério Público (MP) para, se for verdade, não perderem tempo e confirmarem a veracidade do documento e que todas as transferências foram feitas legalmente." Foi desta forma que Pinto da Costa reagiu na terça-feira à notícia avançada em primeira mão pelo CM de que o MP está a investigar vários negócios entre o FC Porto e o Tombense.