"Vamos fazer tudo para estar presentes no Campeonato do Mundo", garante Fernando Santos

O selecionador nacional, Fernando Santos, falou esta manhã aos jornalistas na antevisão da partida frente à Macedónia do Norte, na final do play-off de acesso ao Mundial 2022. "Vamos fazer tudo para estar presentes no Campeonato do Mundo", garantiu quando questionado sobre se estaria satisfeito por não encontrar a Itália nesta fase.Sobre o resultado, Fernando Santos explicou que o importante é passar, independentemente do resultado. "Prefiro não sofrer, já tenho alguma idade e o meu coração não aguenta estas coisas, mas o que temos de fazer é ganhar", explicou.Em atualização