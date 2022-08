"Vamos ganhar este jogo": Futre no hospital a recuperar de enfarte deixa mensagem de esperança

No hospital a recuperar de um enfarte, que sofreu ao início desta semana, no funeral da mãe, Paulo Futre mostra-se confiante e com força, tendo deixado uma mensagem de esperança nas redes sociais para todos os que estão doentes.Num vídeo publicado no Instagram, Paulo Futre diz que houve uma "reunião de equipa" com os 'colegas' que estão internados e afirma: "Eu e o Sr. José temos uma mensagem para todos aqueles que estão na mesma situação ou pior do que nós! Vamos ganhar este jogo com toda a energia positiva. Com garra a lutar. Vai tudo correr bem!".A mensagem depressa contou com centenas de gostos e comentários, que pedem as rápidas melhoras do antigo futebolista.