“Vamos jogar para ganhar”: Jesus acredita que Benfica vai vencer Barcelona

"Vamos à procura de jogar para ganhar.” É com confiança que Jorge Jesus encara a partida desta noite, frente ao Barcelona, consciente de que uma vitória colocará os encarnados nos oitavos de final da liga milionária. Confiante, mas também conhecedor das dificuldades que vai encontrar em Camp Nou.“Não é um adversário qualquer, é uma equipa candidata a ganhar a Champions. Saiu o Messi, é natural que não esteja tão forte, mas isso não lhe tira qualidade, tem jogadores de nível mundial, continua a ser uma das melhores equipas do Mundo”, adverte o técnico do Benfica. Apesar da recente troca de treinador (saiu Koeman entrou Xavi), Jesus não espera grandes diferenças na forma de atuar da equipa do Barça. “Quem foi formado naquela casa sabe qual é o sistema da equipa, pode haver variantes, mas jogam em 4x3x3”, acredita o técnico.Colocado perante o cenário hipotético de vir a treinar, num futuro próximo, a seleção brasileira, Jorge Jesus respondeu assim: " Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Quando comecei a carreira não era bem assim. (...) A seleção do Brasil nunca foi treinada por um estrangeiro. Penso que não vou ser eu", admitiu, sem, contudo, fechar a porta: "Qualquer treinador do Mundo gostava de treinar a seleção do Brasil." A equipa canarinha já está apurada para o Mundial.Jorge Jesus e Rui Costa ignoraram-se esta segunda-feira, junto à entrada do hotel que aloja a equipa em Barcelona, onde o presidente já estava, quando chegou a equipa do Benfica, numa atitude de aparente afastamento.Jorge Jesus não faz depender a sua continuidade no Benfica para lá do atual contrato, que termina no final da presente época, do resultado do jogo desta noite. "Quando houve o sorteio [da Champions], 90% dos entendidos davam Barcelona e Bayern [apurados para a fase seguinte]. Faltam dois jogos e o Benfica está a disputar a hipótese de passar com o Barcelona. Este encontro vai ser uma final para as duas equipas, isso não tem nada a ver com o meu contrato nem com as minhas decisões", afirma o técnico.Uma boa notícia para Jorge Jesus é o facto de João Mário estar apto para defrontar o Barcelona. "O João está convocado e acredito que possa estar no jogo. As indicações têm sido boas", disse o treinador, na antevisão da partida. Por desfazer ficou a dúvida sobre quem vai acompanhar Darwin no ataque encarnado, se Yaremchuk ou Everton, embora o brasileiro pareça estar em vantagem.