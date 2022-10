Com as nossas forças, vamos lutar até à exaustão para mais uma vez respeitar a história e o peso do FC Porto", garantiu ontem Sérgio Conceição. Na antevisão ao jogo desta quarta-feira em casa do Bayer Leverkusen, o treinador portista comentou como as realidades dos dois clubes são diferentes: "Conheço bem a qualidade do campeonato [alemão], que eleva a competitividade das suas equipas e isso torna este jogo muito difícil para nós.









