“Vamos tentar chegar a acordo com Mário Loja”, disse este domingo, ao CM, Vítor Murta, presidente do Boavista, reagindo assim ao leilão de que vai ser alvo o logótipo do clube, por uma dívida salarial, superior a 135 mil euros, ao antigo jogador. O caso foi noticiado ontem pelo CM.



“Há mais de 18 anos que o Boavista deve dinheiro ao meu cliente.









Ver comentários