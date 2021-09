O plantel da equipa principal de futebol do Sp. Braga foi surpreendido esta quinta-feira, enquanto treinava no Estádio Municipal de Braga, por uma brigada da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP). Os agentes, popularmente conhecidos por ‘vampiros’, procederam à recolha de amostras de sangue e de urina de vários elementos da equipa minhota.





A visita-surpresa aconteceu em vésperas da deslocação do Sp. Braga à ilha de São Miguel (Açores), onde no domingo defronta o Santa Clara em jogo referente à 7ª jornada da Liga. O avançado Abel Ruiz (lesão no joelho esquerdo) é baixa confirmada nos bracarenses.