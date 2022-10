Van Dijk sofre primeira derrota em Anfield Road desde 2018

Era caso para perguntar "Para quando seria?".Virgil van Dijk, defesa-central do Liverpool, perdeu este sábado pela primeira vez na história um jogo em Anfield Road a contar para a Premier League, frente ao Leeds United por 1-2.O recorde de invencibilidade já se estendia desde janeiro de 2018, altura que o jogador holandês assinou pelos Reds, concretizando assim o feito de 70 jogos sem perder em casa.O carrasco deste recorde foi Crysencio Summerville ao marcar um golo no último minuto do tempo regulamentar.Até à data, Virgil van Dijk soma em Anfield Road 59 vitórias, 11 empates e agora 1 derrota.De referir ainda que esta foi também a primeira derrota do Liverpool em casa, num jogo a contar para a Premier League, desde março de 2021 aquando da derrota frente ao Fulham por uma bola a zero.