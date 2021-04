"Vão achar que ando a fabricar múmias", afirma Pinto da Costa em entrevista

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deu esta sexta uma entrevista ao Porto Canal sobre os seus 39 anos de presidência dos dragões.

"Vão achar que ando a fabricar múmias"

"Quando nos metemos nesta aventura foi com grande determinação. Determinados a resolver os problemas financeiros. Muita gente que ajudou-nos, alguns surpreendentemente. Concretizámos várias ideias para passar crise financeira, algumas situações caricatas. Um dia, o Vítor Hugo, que era nosso massagista, telefonou-me a dizer que não havia ligaduras. Fui à farmácia cujo dono era meu amigo e falei com ele. Ele disse-me que há mais de meio ano o FC Porto não pagava fatura. Disse-me para abrir uma conta em meu nome. E abri. Começámos a pagar e, pensei, é tanta ligadura em meu nome que vão achar que ando a fabricar múmias. Era um amadorismo total.Foi necessária muita imaginação para avançar. Uma das coisas que engendramos foi arranjar grupo de 100 pessoas, que emprestavam 200 contos a seis meses sem juros. Andámos lá perto. Um dia o Neca Couto disse para falarmos com o Manuel Violas. Disse-lhe que íamos perder tempo, porque era benfiquista. Fomos e o Manuel Violas disse que não alinhava, não gostava de emprestar dinheiro, mas deu 400 contos. Naquela noite saímos com um cheque de 400 contos. Ironia do destino, mais tarde, fizemos do Hotel Solverde o nosso quartel-general. Digo que é em homenagem a Manuel Violas".



"Fui sempre contra a Superliga Europeia"

"Esse movimento tem uns tempos, começou quando foi do grupo dos presidentes, do qual eu fazia parte, falou-se nisso, havia conversas, fui sempre contra, a força do futebol é ser popular, qualquer clube tem direito a participar e ganhar, as provas europeias são por mérito desportivo. Esses clubes que organizaram nenhum deles é de ingleses, são de americanos, chineses, é desvirtuar o sentido popular do desporto, é descaracterizar o futebol, sou totalmente contra isso, todos têm possibilidade de competir, quem se classifica vai, não é por ter muito dinheiro. Não vou comentar o que disse o primeiro-ministro António Costa, uma pessoa que tem feito tanto mal ao futebol e nomeadamente ao FC Porto, deveria abster-se dfe falar de futebol"