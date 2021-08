O golo anulado a Bruno Rodrigues que despertou a ira de Sérgio Conceição é o último de uma lista de 121 golos validados em campo que depois acabaram revertidos pelo vídeo-árbitro, de acordo com um estudo divulgado há semanas pela Federação Portuguesa de Futebol.









Nos descontos da visita do FC Porto ao Famalicão, no domingo, um passe errado de Zaidu possibilitou uma transição rápida à equipa da casa que resultou em golo. Mas o lance do que seria o 2-2 acabou invalidado pelo VAR devido a um fora de jogo de 21 centímetros e os dragões venceram a partida por 2-1.





Leia também Golos anulados subiram 165% com o videoárbitro em Portugal, conclui estudo Um dia antes, na receção do Benfica ao Arouca, quando já estava 2-0, Waldschmidt marcou o que seria o terceiro golo dos encarnados, em clara posição de fora de jogo. A dúvida era se a bola tinha vindo de um colega de equipa ou de um adversário. Em campo, o árbitro validou a jogada, mas o VAR reverteu a decisão.

Estes são os dois lances de golo anulados esta época e que são o paradigma do que tem sido o VAR desde que foi introduzido na Liga portuguesa, em 2017/18: os árbitros assistentes têm ordens para deixar seguir as jogadas de golo iminente e depois, na Cidade de Futebol, com recurso à tecnologia, o VAR confirma se houve alguma irregularidade.





Daqui resulta que, nas quatro temporadas anteriores, o VAR anulou 119 golos. Com os dois desta época dá um total de 121 desde que esta ferramenta foi introduzida. A clara maioria por situações de fora de jogo (78%), sem que o relatório da FPF detalhe as outras situações (22%).









Leia também Golo invalidado ao Famalicão garante vitória ao FC Porto Também porque a ordem é deixar seguir - depois de as supostas faltas serem marcadas já não há nada a fazer pela verdade desportiva, que a FPF diz que o VAR veio reforçar apesar das dúvidas que existem com as linhas de fora de jogo, face à falta de condições em alguns campos da Liga - o número de golos invalidados tem vindo a aumentar de época para época. Nas três temporadas anteriores ao VAR, a média de golos anulados é de 29 por ano. Nas quatro épocas com vídeo-árbitro, a média subiu para 77. Na época passada foi batido o máximo: 95 golos anulados (praticamente o triplo dos 33 de 2014/15).

Nestes quatro anos, o VAR validou 49 golos que no relvado tinham sido anulados.