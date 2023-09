Frederico Varandas e os colegas na administração da SAD do Sporting abdicaram de receber parte do prémio relativo à época 2021/22 que não lhes foi pago durante 2022/23 por um erro de cálculo da responsabilidade da Comissão de Acionistas (CA).



Quando detetou a falha, a CA fez uma adenda à convocatória da assembleia geral de acionistas de 2 de outubro, em que propunha o pagamento imediato do valor em falta.









