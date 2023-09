Varandas afirma que Amorim é a "peça ideal" do projeto sportinguista

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, deixou esta sexta-feira elogios ao treinador Rúben Amorim, que considera ser a "peça ideal" do projeto futebolístico dos 'leões', no dia em que o dirigente comemora o quinto aniversário à frente do clube.

Apesar de considerar que o caminho trilhado pelo clube ao longo da sua presidência "vai muito para além do treinador", Varandas reconheceu a importância do técnico na visão que tem para o clube.

"Consideramos que o Rúben Amorim é a peça ideal, a chave do nosso projeto desportivo. Obviamente que o projeto vai muito para além do treinador, falamos da janela de mercado, para além de ter de vender jogadores, há o investimento. Muito se tem falado que o Sporting mudou a política e está a corrigir erros do passado. Eu sei que muitas vezes o que fica é a última imagem, mas eu discordo. O que mudou, sim, foi a nossa capacidade de investir", explicou, em entrevista na cimeira Thinking Football Summit.

A 8 de setembro de 2018, decorriam as eleições que elegiam Frederico Varandas, pela primeira vez, como presidente 'verde e branco', um trajeto que, cinco anos depois, o próprio considera ter tornado o emblema "mais forte e preparado".

"Foram anos muito positivos, com sucesso desportivo, o primeiro título em 19 anos. Hoje o Sporting é mais clube, está mais forte e preparado do que quando foi campeão, continua a crescer no ponto de equilíbrio entre a parte financeira e o sucesso desportivo. São inseparáveis. Não existe equilíbrio financeiro, sustentável, se não tivermos sucesso desportivo. E se tivermos sucesso desportivo sem equilíbrio financeiro é uma questão de tempo até tornar-se um insucesso. Gerir a dicotomia é a diferença entre ser presidente e ser o adepto do clube, apaixonado, sabemos o que custa ver o seu clube vender um dos jogadores preferidos, mas fomos muito claros e transparentes desde o início", refletiu.

Para o presidente, o Sporting é hoje mais capaz de competir com os restantes dois 'grandes', Benfica e FC Porto, o que diz contrastar com a época em que cresceu, tornando "dignificante" o trabalho desenvolvido pelo conselho diretivo e sócios em melhorar as condições do clube, e considera fundamental a "estabilidade" que trouxe ao clube.

"Há cinco anos não podia dizer e hoje posso. O Sporting compete para terminar nos dois primeiros classificados, para ganhar todos os títulos nacionais e repetir as duas últimas belas épocas europeias que fizemos. Eu cresci em décadas difíceis, em que o Sporting esporadicamente vencia e esporadicamente lutava por um título. Em 2021, fomos campeões, em 2022, quase fomos e, no ano passado, não correu bem internamente, mas fizemos uma grande época europeia. Seguramente vamos lutar por todos os títulos nacionais", disse.

Frederico Varandas pronunciou-se ainda acerca do processo de centralização dos direitos audiovisuais pelos clubes da I Liga, lembrando que o Sporting já se mostrava a favor antes da sua imposição, mas sublinhou que os 'leões' não deverão ser prejudicados.

"O Sporting já era favorável à centralização ainda antes de ser uma realidade e uma imposição governamental. Acreditamos que é um passo fundamental para a valorização e aumento da competitividade da liga, sem dúvida alguma. Como presidente do Sporting, e estou tranquilo porque me foi garantido, é fundamental nenhum clube perder o que tem, por isso o Sporting é a favor, interessado em não perder o que foi adquirido até hoje. Se competirmos numa liga mais forte, estaremos mais fortes", concluiu.