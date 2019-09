Varandas aponta o dedo a quem prefere o caos: "São burros e vão provar do próprio veneno"

Com a contestação a reinar em Alvalade, Frederico Varandas apontou o dedo à "minoria" que prefere o caos no clube, apelidando-os mesmo de "burros"."Os sportinguistas sabem distinguir o protesto genuíno do premeditado, grupos que preferem que as coisas corras mal para manter as coisas como estavam. Há uma ferida aberta enquanto as pessoas não a quiserem fechar. Aquelas pessoas insultarem ou dizerem que sou o maior vale zero. Insultarem-me vale zero. Existem minorias no Sporting que preferem o caos para gerar as suas oportunidades. Há uma política autodestrutiva, e são burros, porque quando lá estiveram vão perceber que o clube está pior, vão provar do próprio veneno. No Sporting é pior, se calhar é o nosso código genético. Não é num ano que se vai apagar este fosso", apontou o presidente verde e branco numa entrevista à SIC."Entendo o descontentamento de quem vai a Alvalade. Mas têm de perceber que os órgãos sociais são sportinguistas que sentem o clube. Partilho essa tristeza genuína. Mas não subscrevo o descontentamento generalizado", acrescentou.