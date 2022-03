Frederico Varandas foi este sábado reeleito presidente do Sporting para os próximos quatro anos por larguíssima maioria dos votos (85,8%), num sufrágio em que superou Nuno Sousa (7,3%) e Ricardo Oliveira (2,9%).Varandas votou pouco depois do meio-dia e foi confrontado com o facto de o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, o ter acusado de difamação e ofensas à honra e o caso seguir para tribunal: "Jamais alguém pretende ofender quando se diz a verdade.