“Acredito que o presidente Rui Costa não se tivesse envolvido e que não sabia do que se passava no Benfica. Mas agora sabe. Penso que muito mais importante do que o que dizemos é o que fazemos”, disse Frederico Varandas em jeito de desafio ao líder do rival sobre os processos judiciais que envolvem o clube da Luz, nomeadamente os casos Boaventura, ‘E-Toupeira’ e ‘Saco Azul’.









“Não basta dizermos que somos diferentes, temos de o mostrar. E muitas vezes são estas decisões ou não decisões que nos marcam para a vida. Penso que independentemente do momento, esteja-se a ganhar ou perder, é preciso demonstrar com atos que somos diferentes”, disse Frederico Varandas em declarações ao canal do clube. E voltou a dar uma ‘alfinetada’: “Discordo do presidente Rui Costa quando apelou, há poucos meses, a todos os benfiquistas para se manterem imunes a todo este ruído exterior. Não é ruído exterior, é ruído bem interior e ensurdecedor. Não basta dizer que pensa estar ao lado do bem, é preciso demonstrar. O que é preciso? O presidente Rui Costa sabe.”