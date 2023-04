“A minha função como presidente do Sporting é fazer parecer mais ‘Manéis’”, disse esta terça-feira Frederico Varandas durante a homenagem a Manuel Fernandes, um dos símbolos do clube leonino e o jogador com mais jogos (486) na divisão principal.









O líder dos leões marcou presença na homenagem ao avançado que decorreu em Sarilhos Grandes, terra do ex-futebolista, e culminou com um jogo no campo do Juventude Sarilhense, onde estiveram presentes várias glórias do futebol nacional, como Toni, António Oliveira, Iordanov, Ricardo Quaresma, Daniel Carriço, Pedro Barbosa e Toñito, entre outros.

“O Manel tem o seu nome eternizado na porta 7 do Estádio José Alvalade. Foi mais uma bonita homenagem da sua terra e obrigatoriamente o Sporting tinha de estar presente. É o segundo melhor marcador da história do clube (257 golos entre 1975 e 1988), um grande capitão, um símbolo, uma lenda viva do clube”, afirmou o presidente leonino.





A cerimónia contou ainda com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença, e do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Humberto Coelho.