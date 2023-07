Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Hugo Viana, diretor-desportivo, estão desde esta segunda-feira em Inglaterra para ultimar com os responsáveis do Coventry a contratação do avançado internacional sueco Viktor Gyokeres.



Segundo os últimos dados disponíveis, o líder do emblema de Alvalade estava disposto a colocar em cima da mesa uma proposta de 18 milhões de euros, mais 3,5 milhões por objetivos.









