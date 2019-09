Pelo menos duas tarjas a pedir a demissão de Frederico Varandas, presidente do Sporting, foram colocadas em viadutos à saída da Autoestrada 3 para Santo Tirso, no dia em que os leões vão defrontar o Aves.



Recorde-se que Varandas está a ser alvo de contestação por parte dos adeptos leoninos, muito por força dos resultados negativos da equipa. Esta noite Jorge Silas estreia-se no comando técnico da formação de Alvalade.

