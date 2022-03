A consolidação desportiva a nível nacional e internacional e o projeto de expansão da Academia de Alcochete são as bandeiras do segundo mandato de Frederico Varandas à frente do Sporting.Após um triunfo eleitoral avassalador e com o problema dos VMOC resolvido (o clube recomprou dívida suficiente para manter a maioria do capital da SAD), Varandas está focado em munir o Sporting de condições para manter o futebol profissional numa luta constante pelo título.