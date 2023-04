“O Sporting foi vítima deste esquema criminoso, quer desportivamente como financeiramente. Por isso, vamos lutar na Justiça. Isto é um nojo e não é diferente do ‘Apito Dourado’”, disse na segunda-feira Frederico Varandas à Sporting TV, confirmando que o clube a que preside se constituiu assistente dos processos que envolvem o Benfica.









O líder leonino lamentou que no caso de César Boaventura o Benfica não seja acusado. “O Ministério Público está a acusar o mensageiro, mas não está a acusar o mentor e beneficiário de todo este esquema de crime organizado, que é Luís Filipe Vieira e a SAD do Benfica. Por isso, vamos pedir a abertura da instrução deste caso. O próprio MP reconhece que Boaventura tinha uma relação de grande confiança e proximidade com Vieira e que se disponibilizou a gastar 480 mil euros para subornar quatro jogadores para a sua equipa ganhar.”

“No caso ‘E-Toupeira’, Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica e braço-direito de Vieira, é condenado por corromper funcionários judiciais. Uma das razões alegadas pelo MP é que César Boaventura não ocupava nenhum cargo na SAD do Benfica. Sobre Paulo Gonçalves nem isso o MP pode dizer”, explicou.





Já sobre o caso ‘Saco Azul’, Varandas mostrou-se incrédulo: “É normal um clube ter um milhão de euros em cash?”.

Agressor de Jubas na polícia

O agressor da mascote do Sporting (Jubas) no decorrer do jogo com o Santa Clara (3-0) foi identificado pela polícia e vai ter de responder pelo ato levado a cabo num dos camarotes de Alvalade. O CM sabe que o clube vai ouvir a empresa que detém o espaço para tentar perceber o que se passou de forma a que não se volte a repetir. O agressor estava alcoolizado e, tudo indica, é adepto do Benfica.