Nuno Mendes está no mercado, mas Frederico Varandas mantém-se intransigente numa venda de 70 milhões de euros, admitindo inclusivamente segurar o jogador até janeiro.O presidente leonino quer aplicar a estratégia utilizada com Bruno Fernandes. Se as propostas ficarem longe da cláusula de rescisão (70 M €), o lateral fica.Os leões admitem vender por 50 milhões de euros mais 20 por objetivos.