O atraso na transferência para o FC Porto está a irritar Alan Varela. Há vários dias que o jogador do Boca Juniors tem tudo pronto para se mudar para a Invicta, mas o desacordo entre os dois clubes quanto ao pagamento tem adiado a transação.









FC Porto e Boca Juniors chegaram a um entendimento que previa o pagamento à cabeça de 8 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por objetivos, ficando ainda o clube argentino com uma mais-valia (20%) de uma futura venda. Nestas duas últimas alíneas, os dragões cederam mais do que inicialmente pretendiam precisamente para poder fechar a contratação a tempo de o jogador cumprir as últimas semanas de pré-época às ordens de Sérgio Conceição.

Mas o Boca tem colocado novas exigências: queria receber parte do dinheiro no imediato e não em setembro; e depois colocou em causa as garantias bancárias. Estes avanços e recuos deixaram Varela impaciente e insatisfeito por ter sido convocado para o jogo deste sábado com o Independiente. O médio de 22 anos até já se tinha despedido dos colegas e já tinha a cabeça no FC Porto.