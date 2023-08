O médio-defensivo Alan Varela só será reforço do FC Porto depois do jogo da Supertaça com o Benfica, que está agendado para quarta-feira (20h45) em Aveiro.









Fonte do Boca Juniors revelou ao jornal ‘Olé’ que o médio até já recebeu a autorização dos dragões para viajar. Mas só depois de quarta-feira, quando o clube argentino defrontar os uruguaios do Nacional de Montevideu, em jogo da segunda mão da Taça Libertadores.

Segundo o jornal argentino, Alan Varela pediu ao FC Porto para fazer esse derradeiro jogo de despedida na La Bombonera para poder ajudar a equipa a chegar aos quartos de final da prova, depois do empate a zero registado na primeira mão.





O FC Porto já tinha fechado na sexta-feira a contratação do médio, de 23 anos, numa negociação longa que vai custar 8 milhões de euros, mais três por objetivos, a serem pagos em quatro anos. O Boca Juniors reservou o direito a 20 por cento do valor de uma futura venda do jogador, que esta época já fez 33 jogos, tendo apontado um golo e feito uma assistência.