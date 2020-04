Vários atletas na primeira linha do combate ativo à Covid-19

Mariana Pinto é jogadora de futsal da equipa da Académica. Mas, por estes dias, as suas vitórias têm sido conseguidas longe dos pavilhões onde habitualmente joga aos fim de semana. Natural de Chaves, esta médica desportista de 27 anos está na primeira linha do combate à Covid-19, numa unidade de saúde da zona de Coimbra."É uma altura de muito desgaste, tanto a nível físico como psicológico, e o distanciamento da família, dos amigos e do futsal torna esta altura difícil ainda mais complicada", revela Mariana Pinto, em declarações à agência Lusa.Os exemplos de atletas em ação nesta luta contra o coronavírus proliferam. Margarida Fernandes dividia os seus dias entre a prática do padel e a medicina. A Covid-19 obrigou-a a deixar, por agora, o desporto de lado, para se entregar por inteiro ao serviço de Urgência do Hospital de Loures."Achei que era a decisão mais acertada porque, apesar de ser jogadora de padel, não deixo de ser médica e isso implica outras responsabilidades", explica a vice-campeã europeia por equipas, em 2017, pelo Team FPP.O canoísta olímpico Hélder Silva é mais um dos desportistas portugueses que por estes dias estão envolvidos na primeira linha do combate à Covid-19. Habitualmente faz serviço administrativo no Comando Territorial de Braga da GNR. Mas nesta fase já fez patrulha em Famalicão."Foi uma operação para controlar as pessoas, as saídas de casa a ver se alguém estava a incorrer em infração", esclarece o canoísta. Que aos 32 anos mantém vivo o sonho de repetir a presença em Jogos Olímpicos. "Há que continuar a treinar."