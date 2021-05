Vasco Seabra de saída do Moreirense

Vasco Seabra não vai ser o treinador do Moreirense em 2021/22.sabe que, apesar de o balanço da temporada em Moreira de Cónegos ser muito positivo - 8º lugar da Liga NOS e presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal -, o técnico não se revê no projeto que o clube tem em vista no plano desportivo e o não licenciamento nas provas da UEFA para a próxima temporada foi um dos mais recentes exemplos desse desencontro de ideias que levou à decisão de abandonar o comando da equipa.O jovem treinador, de 37 anos, pegou no comando técnico do Moreirense à 13ª jornada, após a saída de César Peixoto - que já tinha substituído Ricardo Soares -, e a verdade é que a equipa lutou até à última ronda por um lugar nos lugares europeus, ainda que o facto de não se ter inscrito na UEFA impedisse a tal participação na nova Conference League. Vasco Seabra havia começado a época no Boavista mas ficou apenas até à 9ª jornada, sendo que foi no Bessa que alcançou um dos melhores resultados da temporada: a vitória por 3-0 frente ao Benfica.De resto, Vasco Seabra foi mesmo o único treinador da Liga NOS a conseguir travar os três grandes em 2020/21. Além desse triunfo diante do Benfica, ainda pelo Boavista, voltaria a travar as águias com um empate (1-1) em Moreira de Cónegos. Seguiram-se as receções a Sporting e FC Porto que, tal como o Benfica, também não conseguiram mais do que um empate a uma bola. Resultados que permitiram a muitos jogadores valorizarem-se ainda mais e um desses exemplos é Filipe Soares, médio que, comoescreve na edição desta sexta-feira, vai render um significativo encaixe financeiro.