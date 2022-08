O Benfica defronta esta noite (20h00) o Dínamo Kiev, na Polónia, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este jogo, divulgadas pelo Twitter das águias.



ONZE DO BENFICA: Odysseas; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Florentino e Enzo; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Ver comentários