Veja as datas dos jogos de Portugal na fase de grupos do Euro2024

Portugal, campeão em 2016, vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), estreando-se na prova perante o checos, em 18 de junho, em Leipzig.

Após o primeiro encontro, diante da República Checa, Portugal defrontará os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, mostrou-se satisfeito com o sorteio da fase de grupos do Euro2024 de futebol, embora assumindo as dificuldades dos adversários, e salientou a importância de iniciar a prova mais tarde. "Para nós, é uma boa notícia ter ficado no Grupo F. Ficamos na zona centro da Alemanha e vamos ter um tempo extra para prepararmos o primeiro jogo. Isso é importante para nós", afirmou.

"São adversários difíceis. A República Checa é um pouco uma incógnita por não ter selecionador. A Turquia ganhou o grupo de apuramento contra Croácia e País de Gales. É uma equipa com uma mistura de talento, juventude e experiência. Queremos ter uma preparação perfeita. Fizemos um apuramento muito bom, mas isso não dá vantagem no torneio. Precisamos de estar preparados", disse o treinador de 50 anos.