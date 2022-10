Veja as escolhas de Rúben Amorim para o encontro frente ao Tottenham

O Sporting defronta esta quarta-feira o Tottenham, em Londres, em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões com apito inicial marcado para as 20 horas. Estas são as escolhas iniciais de Rúben Amorim para a partida.Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Højbjerg, Bentancur, Perisic; Lucas Moura, Son, Kane.: Franco Israel, André Paulo, St. Juste, Marsà, Nazinho, Alexandropoulos, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Rochinha, Fatawu, Arthur, Jovane: Adán; Matheus Reis, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Morita, Ugarte e Nuno Santos; Edwards, TrincãoPaulinho: Forster, Davinson Sánchez, Emerson Royal, Spence, Tanganga, Lenglet, Skipp, Ryan Sessegnon, Sarr, Bissouma, White, Bryan Gil.