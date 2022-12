O FC Porto joga, esta sexta-feira, contra o Vizela para a 3.ª jornada do grupo A da Taça da Liga no estádio do Dragão.Estas são as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para disputar o acesso aos quartos-de-final da Allianz Cup.Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Grujic, Uribe, Pepê e Galeno; Namaso e Toni MartínezSuplentes: Diogo Costa, David Carmo, Veron, Taremi, Rodrigo Conceição, André Franco, Otávio, Evanilson e Gonçalo Borges.