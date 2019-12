As primeiras imagens do presidente do V. Setúbal depois de ter sido agredido

O Correio da Manhã teve acesso às primeiras imagens do presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, desde que foi agredido, alegadamente pelo empresário de futebol Paulo Rodrigues.

Valente marcou presença no treino desta terça-feira da equipa sadina, em Troia. Esteve no relvado e foi cumprimentado pelos jogadores. O presidente do Vitória surgiu com um penso na cabeça e ainda com marcas da agressão que aconteceu na semana passada, na Avenida Luísa Todi, em Setúbal.

Este caso aconteceu depois da reportagem da CMTV em que Vítor Hugo Valente foi acusado de ter ficado com dinheiro e um empréstimo de 300 mil euros, que foi concedido por um investidor do Luxemburgo.