Veja o golo português distinguido como melhor do Europeu Sub-21 pelos adeptos

O golo marcado pelo futebolista português João Neves na vitória sobre a Bélgica (2-1), na terceira e derradeira jornada do Grupo A, foi distinguido pelos adeptos como o melhor do Europeu de sub-21, anunciou esta segunda-feira a UEFA.

Numa votação decorrida durante os últimos dias no sítio oficial do organismo, o médio do Benfica, de 18 anos, superou nove candidatos à conquista da distinção, cujo pódio incluiu ainda o georgiano Zuriko Davitashvili, segundo, e o ucraniano Georgiy Sudakov, terceiro.





Aos 56 minutos do confronto disputado no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, em 27 de junho, João Neves aproveitou um cruzamento pela esquerda de Fábio Silva, que fletiu num adversário, para inaugurar o marcador com um remate de primeira em zona frontal.

Yorbe Vertessen ainda igualou, aos 65 minutos, mas Portugal assegurou um êxito crucial aos 89, com uma grande penalidade convertida pelo capitão Tiago Dantas, beneficiando também do empate entre Geórgia e Países Baixos (1-1) para rumar aos quartos de final.

Finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, a equipa comandada por Rui Jorge foi afastada nessa fase, ao perder com a Inglaterra (0-1), que, mais tarde, ganhou à Espanha na final da 24.ª edição do Europeu de sub-21 (1-0) e repetiu os êxitos logrados em 1982 e 1984.