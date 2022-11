Portugal recebe esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade (a partir das 18:45 horas) a Nigéria para o último jogo de preparação antes do arranque do Campeonato do Mundo no Qatar. Estas são as opções iniciais do selecionador Fernando Santos para o duelo de hoje:

ONZE DE PORTUGAL: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Otávio, Bruno Fernandes e Wiiliam Carvalho; João Félix, Bernardo Silva e André Silva.





Jogo Em direto

9' Portugal 1-0 Nigéria. Golo de Bruno Fernandes! Excelente passe de João Félix a descobrir Diogo Dalot. Junto à linha de fundo, o lateral teve a frieza de parar a bola, levantar a cabeça, ‘sentar’ o defesa e servir de bandeja Bruno Fernandes. Solto de marcação, o médio português não facilitou e inaugurou o marcador.

8' Portugal volta a criar muito perigo. Cruzamento de Bernardo Silva, Bruno Fernandes recebeu no interior da área e, a dois toques, rematou à baliza da Nigéria, mas o remate saiu ao lado.

5' Primeira oportunidade para Portugal, após duas excelentes ações de Otávio e Bernardo Silva, mas João Félix não conseguiu acertar na bola.

Início 1ª parte

Francis Uzoho; Bright Osayi-Samuel; Kevin Akpoguma; William Ekong (capitão); Calvin Bassey; Wilfred Ndidi; Joe Arribo; Alex Iwobi; Ademola Lookman; Moses Simon; Teren Igobor Moffi