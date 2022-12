Moreirense 0-0 Benfica

Jogo Em direto

21' Oportunidade falhada por André Luís (Moreirense) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Gonçalo Franco.

18' Não vale! Chiquinho bateu o livre, Morato descobriu Aursnes ao segundo poste e foi para lá que enviou a bola. Foi mesmo Ramos que introduziu o esférico na baliza, mas o norueguês estava em posição irregular no início da jogada.

17' Oportunidade falhada por Morato (Benfica) de cabeça no coração da área. Assistência de Chiquinho depois de um livre.

14' Sem perigo para Vlachodimos. André Luís recebeu, rodou e, de fora da área, rematou mas a bola passou muito por cima.

12' Oportunidade falhada por Alexander Bah, que rematou com o pé direito de fora da área.

12' Pontapé de canto para o Benfica.

9' Mais um canto para os encarnados!

9' Que perigo! Bela combinação entre Aursnes e Gonçalo Ramos, que armou o remate de fora da área. Ia ao canto superior direito… mas Pasinato esticou-se todo e evitou o primeiro.

6' Na sequência do pontapé de canto, António Silva saltou mais alto mas o cabeceamento não levou perigo à baliza de Pasinato. Por cima.

6' Eis o primeiro pontapé de canto da partida, após jogada de envolvimento entre Aursnes e Bah, pela direita.

2' Aursnes progrediu pela direita, levantou a cabeça e, em profundidade, fez um passe para Rafa que, já com Pasinato muito perto, rematou frouxo. O guardião do Moreirense agarrou tranquilamente.

Início 1ª parte

O Benfica defronta o Moreirense este sábado, às 19 horas, em jogo da 3.ª jornada do grupo D da Allianz Cup. Estas são as escolhas iniciais de Roger Schmidt para o encontro em Moreira de Cónegos, com destaque para António Silva e Gonçalo Ramos, que voltam do Mundial diretamente para o onze.Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino e Aursnes; Chiquinho, Rafa e Draxler; Gonçalo RamosSuplentes: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Brooks, Musa, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e João Neves