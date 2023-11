Veja o onze do Benfica para a visita à Real Sociedad

ONZE DA REAL SOCIEDAD: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Muñoz; Zubimendi, Méndez e Merino; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal

Suplentes: Samuel Soares, Kokubo, Jurásek, Gonçalo Guedes; Tengstedt, Chiquinho, Musa, João Victor, Tomás Araújo e Tiago Gouveia

O Benfica defronta a Real Sociedad, no Anoeta, às 17h45, num jogo da 4.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para este encontro.ONZE DO BENFICA: Trubin; António Silva, Otamendi e Morato; João Neves, Florentino, João Mário e Aursnes; Di María, Rafa e Arthur CabralSiga o jogo AQUI