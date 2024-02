FC Porto 0-0 Rio Ave

O FC Porto recebe este sábado o Rio Ave. Antes do início da partida, oito agentes da PSP sentiram-se mal no Estádio do Dragão e tiveram de ser transportados para o Hospital de São João.Consulte as opções de Sérgio Conceição para o encontro, bem como as escolhas de Luís Freire.Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Wendell; Francisco Conceição, Alan Varela, Nico González, Pepê e Galeno; Evanilson.Suplentes: Cláudio Ramos, Eustáquio, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Romário Baró, Toni Martínez, Otávio e Gonçalo Borges.Jhonathan; Josué, Santos e Miguel Nóbrega; Costinha, João Teixeira, Tanlongo, Joca e Fábio Ronaldo; João Graça e Boateng.Suplentes: Miszta, Patrick, Vítor Gomes, Ruiz, Umaro Embaló, Vrousai, Hélder Sá, Zá Manuel e Yakubu Aziz.