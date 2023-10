Veja o onze do FC Porto para defrontar o Barcelona de Félix e Cancelo

O FC Porto recebe esta quarta-feira, a partir das 20 horas, o Barcelona, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Consulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Xavi Hernández para a partida desta noite no Estádio do Dragão.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendell; Alan Varela, Eustáquio, Romário Baró e Galeno; Pepê e Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos; Grujic, Francisco Conceição, Sánchez, Nico González, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Fran Navarro, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges

ONZE DO BARCELONA: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Ronald Araújo e Balde; Oriol Romeu, Gündogan e Gavi; Yamal, João Félix e Lewandowski

Suplentes: Iñaki Peña, Astralaga, Iñigo Martínez, Ferran Torres, Christensen, Alonso, Sergi Roberto, Casado e Lopez