O FC Porto defronta esta terça-feira à noite (20 horas) o Bayer Leverkusen, em jogo referente à 3.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição aposta no seguinte onze para a partida no Estádio do Dragão.



ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo e Wendell; Uribe, Eustáquio, Bruno Costa e Pepê; Taremi e Evanilson

