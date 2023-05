Arouca 0-0 FC Porto - Sérgio Conceição assiste a encontro da bancada

: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco, Toni Martínez e Bernardo Folha.

: Arruabarrena; Milovanov, Galovic, Opoku e Quaresma; Soro, Alan Ruiz e David Simão; Antony, Sylla e Rafael Mujica.

Suplentes: João Valido, Sema Velázquez, Lawal, Arsénio, Bruno Marques, Uri, Yaw Moses, Michel e Pedro Moreira.

11' Mehdi Taremi (Porto) acerta postes com remate com o pé direito no coração da área.

9' Fora de jogo, Porto. Otávio tentou um passe em profundidade que encontrou Pepê Aquino em posição irregular.

5' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Bogdan Milovanov.

2' Fora de jogo, Porto. Marko Grujic tentou um passe em profundidade que encontrou Pepê Aquino em posição irregular.

Início 1ª parte

O FC Porto visita o reduto do Arouca, em jogo a contar para a ronda 31 da Liga Bwin, num encontro que poderá ser crucial para as contas do título e que pode ser acompanhado. Sérgio Conceição, expulso no último jogo dos dragões, está na bancada a assistir ao jogo.