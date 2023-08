Rio Ave 0-0 FC Porto - Já rola a bola no Estádio do Rio Ave. Acompanhe aqui

Magrão; Josué, Pantalon e Aderlan Santos; Costinha, Amine, Guga e Fábio Ronaldo; Joca, João Graça e Boateng

Suplentes: Lucas Flores, Patrick, Hernâni, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Bruno Ventura, Sávio, Zé Manuel e Ukra

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Eustáquio, Nico González, Pepê e Galeno; Toni Martínez e Taremi

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Wendell, Namaso, André Franco, Fran Navarro, Alan Varela e Gonçalo Borges

O FC Porto joga no terreno do Rio Ave, às 20h15, para a 3.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição - que se encontra ainda castigado - e Luís Freire para esta partida no Estádio dos Arcos.