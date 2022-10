O Sporting recebe o Marselha esta quarta-feira, em jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões com início marcado para as 20 horas. Rúben Amorim aposta no seguinte onze para o encontro.



ONZE DO SPORTING: Franco Israel; Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Pote e Edwards

