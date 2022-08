FC Porto 1-0 Marítimo

Jogo Em direto

20' Oportunidade falhada por Danny Namaso (Porto) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.

18' Oportunidade falhada por Mehdi Taremi (Porto) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.

14' Oportunidade falhada por Stefano Beltrame (Marítimo) remate com o pé esquerdo do lado direito da área.

12' Golo! Porto 1, Marítimo 0. Mehdi Taremi (Porto) remate com o pé direito no coração da área ao lado inferior direito da baliza. Assistência de Evanilson.

11' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Matheus Costa.

11' Oportunidade interceptada, Danny Namaso (Porto) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de João Mário.

9' Pontapé de canto, Marítimo. Concedido por Diogo Costa.

9' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Joel Tagueu (Marítimo) remate com o pé esquerdo no coração da área.

8' Pontapé de canto, Marítimo. Concedido por Zaidu Sanusi.

8' Pontapé de canto, Marítimo. Concedido por Iván Marcano.

3' Claudio Winck (Marítimo) acerta na trave com remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Stefano Beltrame.

Início 1ª parte

O FC Porto estreia-se na Liga Bwin 2022/23 com a receção ao Marítimo esta noite, a partir das 20h30. Sérgio Conceição aposta no seguinte onze inicial para a partida no Estádio do Dragão.Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Pepê; Evanilson, Loader e Taremi.Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus, Zainadine, Leo Andrade; Beltrame, Diogo Mendes; Xadas, Miguel Sousa, André Vidigal; Joel Tagueu.