Veja o onze escolhido por Sérgio Conceição para o duelo com o Lyon dos 'oitavos'

Ao contrário do que estava previsto, apurou, Evanilson e Taremi vão ser titulares no jogo desta quarta-feira, entre o FC Porto e o Lyon, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.Sérgio Conceição vai à luta com os principais atacantes, sinal de que Fábio Vieira e Toni Martínez devem começar o jogo no banco de suplentes, ficando reservados para uma eventual necessidade de rotação frente ao Tondela, no próximo domingo, em jogo da Liga Bwin.: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha Pepê; Taremi e Evanilson.Suplentes: Marchesín, Cláudio Raos, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Grujic, Bruno Costa, Toni Martínez, Rúben Semedo, Eustáquio, Fábio Vieira e Gonçalo Borges.