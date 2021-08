Toni Martínez faz o primeiro dos azuis-e-brancos

Jogo Em direto

19' É golo! FC Porto marca através de Toni Martínez

17' Corte importante de Cafú Phete após cruzamento de Taremi na esquerda. Canto para o FC Porto

12' Remate de Bruno Costa por cima.

11' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Luiz Felipe.

11' Boa jogada de Luiz Díaz pela esquerda, com Luiz Felipe a desviar com o pé esquerdo.

10' Nova chance para o FC Porto. João Mário cruzou de pé esquerdo e Toni Martínez desviou de cabeça, mas a bola passou ao lado da baliza.

7' Que grande ocasião para o Belenenses SAD! Após um passe da direita por parte de Cassierra, Ndour atirou ao lado apenas com Diogo Costa pela frente. Apesar disso, o avançado parecia estar em fora de jogo.

6' Nova defesa de Luiz Felipe, desta vez a remate de Bruno Costa.

4' Remate defendido em direção ao centro da baliza. Toni Martínez (Porto) remate com o pé direito no coração da área.

Início 1ª parte

O FC Porto recebe este domingo, pelas 18 horas, o Belenenses SAD, em jogo que marcará as estreias das duas equipas na Liga Bwin 2021/22. Consulte aqui as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para o encontro desta tarde no Estádio do Dragão.Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.: Luiz Felipe, Cafú Phete, Chima Akas, Tomás Ribeiro, Calila, Sithole, Taira, Nilton Varela, Afonso Sousa, Cassierra e Ndour