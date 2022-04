Sporting e Benfica medem forças esta noite (20h30), em Alvalade, num encontro da 30.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Nélson Veríssimo para o dérbi.ONZE DO SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Pote e PaulinhoONZE DO BENFICA: Odysseas; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e DarwinSiga o jogo AQUI