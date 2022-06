A venda de Matheus Nunes para Inglaterra permite ao Sporting avançar com uma nova proposta junto do Barcelona, tendo em vista a contratação de Trincão, apurou o Correio da Manhã.



Com Palhinha encaminhado para o Fulham por 20 milhões de euros, as atenções dos responsáveis leoninos viram-se agora para a negociação de Matheus Nunes que pode render quase 50 milhões de euros.









Ver comentários