O Sp. Braga está a negociar a venda de Rodrigo Gomes ao Wolverhampton. O negócio, sabe o CM, poderá facilitar a chegada de reforços já neste mercado de inverno.









Rodrigo Gomes está cedido ao Estoril, onde leva seis golos e outras tantas assistências em 18 jogos esta época. Os canarinhos não querem perder o extremo de 20 anos, pelo que a mudança para os Wolves poderá ocorrer só no verão.

Contudo, ao fechar o negócio no imediato, o Sp. Braga fica com outra margem para se reforçar ainda este mês. Neste momento, os minhotos têm um défice de sensivelmente 6 milhões de euros entre compras e vendas realizadas esta época e na SAD arsenalista a palavra de ordem é contenção. Daí que o técnico Artur Jorge tenha afirmado que “o mercado resume-se a oportunidades”. A prioridade é a contratação de um central, até porque Niakaté vai para a CAN.